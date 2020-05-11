تحركات واسعة للجيش في محوري صلاح الدين وبوسليم

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب أن الجيش ينوي توسيع مناطق سيطرته في الجزء المتبقي من طرابلس حتى ميدان الشهداء.

وأوضح المحجوب في تصريح للعين الإخبارية أن الوحدات العسكرية بدأت تحركا واسعا في العاصمة للسيطرة على تمركزات جديدة في محوري صلاح الدين وبوسليم.

وأشار المحجوب إلى إن سلاح الجو شن سلسلة غارات استهدفت تمركزات ومخازن ذخيرة إضافة إلى تبادل القصف المدفعي مع المليشيات بمنطقة بوقرين.

يشار إلى أن المحجوب، كان قد قال في وقت سابق إن المعركة المقبلة ستكون فاصلة، في إشارة إلى العمليات الحربية المتصاعدة في جبهات واسعة من أبوقرين شرقا مرورا بمصراتة وترهونة وطرابلس وغربا إلى الوطية.

مؤكدا أن التطورات المقبلة مهمة، خاصة أن تركيا وقوات الوفاق دفعا بكل ما لديهما من قوات وتجهيزات وعتاد، وأكملوا جلب الآلاف من المرتزقة خلال الفترة الماضية، و أعدوا خطتهم التي تهدف لإرجاع القوات المسلحة”.-حسب وصفه.

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