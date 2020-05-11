ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في غدامس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال جولة قام بها مفتشي مكتب غدامس أمس الأحد، رفقة عناصر جهاز الحرس البلدي.

وقال المركز إن المواد الغذائية المضبوطة تحتوي علي ألوان محظورة «E102-E120» وبعضها اتسم بسوء التخزين، مشيرا إلى سحب هذه المواد ومصادرتها واتخاذ الإجراءات الضبظية من قبل الحرس البلدي غدامس، حسبما ذكرت صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتستمر جولات مركز الرقابة على الأغذية على المحال والمخابز والمجازر في عدد من المناطق الليبية، خاصة أن المركز كثف جهوده خلال شهر رمضان لضبط المواد الغذائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها.

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