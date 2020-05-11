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السويحلي: لن نتحاور مع حفتر إلا باللغة التي يفهمها في ميادين القتال

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي بأنهم لن يحاوروا طرف زعم بأنه :”يقتل النساء ويدمر بيوت الآمنين ويحرق أرزاق الليبيين ويذبح اسرى الحرب ولا يعتد بأي قوانين” في إشارة منه للقوات المسلحة الليبية.

السويحلي قال في تغريدة له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه لا يمكن التحاور معه الا باللغة التى يفهمها في ميادين القتال مثل ماحدث فى سرت 2016.

وأشار إلى أنه على العالم ان يفهم بأنه يستحيل التفريق بين من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر) وعصابات ارهاب داعش حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • شين دخلك ياحمار بالحوار فانت واحد من حريم السلطان دورك انتهى الحوار الان بين الجيش الليبى والعثمانى على الانسحاب التام او الموت الزؤام لجنود اردوغان بعد دك معاقله فى ميس راته ومع تيقة اصبح المعتوه انتيكة

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  • ما أنفك يخرج علينا وجه الحمار اللي فيه ؟؟؟. ينبح خارج السرب فمن أنت حتي تحاور حفتر وهل هو سيعبرك ليدير لك وزن أو يقبل ان يتحاور معك فأدفن روحك في اقرب دار مسنين الي ان يأخذ الله أمانته وهذا هو مصيرك المحتوم فلست بمستوي الزعيم حفتر حتي تدعي أنك ممن ممكن لهم ان يتحاور معه فهو لا يحاور الخونه ولا يصافح العملاء فالخزي والعار يا صرصور المجاري

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  • هذا المعتوه مريض عقليا “مجنون” قاعد يخرف زي بوه كان يشرب في الخمر مع الطليان الله يلعنك يا سحلية يا معفن هو منو اللي عنده نية حتى يشوف وجهك القبيح. مش كنت انت وخوك حمدي تمسحوا في كنادر القذاذفة التاريخ لايرحم يا سحلية.

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