الدولية للهجرة تعلن عن القيود التى فرضتها ليبيا لمواجهة انتشار كورونا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الإثنين، أن السلطات الليبية شرعت فى اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن من ضمن هذه الإجراءات فرض قيود على السفر والتنقل بسبب إغلاق المطارات ونقاط الدخول للبلاد على طول الحدود البرية والحدود البحرية ، بالإضافة إلى قيود الحركة الداخلية.

