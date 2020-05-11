خبير عسكري: قوات الوفاق تراجعت عسكريًا بشكل مفاجئ بعد خسائرها في الوطية وترهونة

ليبيا – قال العقيد المتقاعد في قوات الصاعقة والخبير العسكري ونيس العمامي إن الموقف العسكري لقوات الوفاق تراجع بشكل مفاجئ.

العمامي أشار خلال تصريح لصحيفة “اندبندت عربية” إلى أن الخسائر الكبيرة التي تلقتها قوات الوفاق في الهجومين المنفصلين على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة في العتاد والأرواح وفقدان عدد من القادة البارزين مثّل ضربة معنوية كبيرة لقوات الوفاق وتخبطاً على مستوى قيادتها العسكرية استغله الجيش بسرعة.

واعتبر أن كل التحركات العسكرية للجيش أخيراً كانت تنبئ بعزمه على عمل ما كبير في طرابلس، مضيفاً أن ضربات سلاح الجو في الجيش في الأسبوع الأخير ركزت على مخازن السلاح والذخيرة ومراكز القيادة لقوات الوفاق.

وقال :” عسكرياً هذه الضربات تعتبر تمهيدية لهجوم موسع على العدو، بعد إضعاف مراكز الدعم اللوجستي ومراكز الاتصال والقيادة التابعة له، وهذا ما تبين بعد هجوم السبت العنيف على العاصمة”.

وتابع أن “نقطة أخرى مهمة كانت تدل على نوايا الجيش بدخول طرابلس وهي إرسال كتيبة طارق بن زياد الخاصة إلى العاصمة والكل في ليبيا يعرفها باسم (كتيبة الاقتحام) ومعروفة طبيعة الدور الذي لعبته في معركتي بنغازي ودرنة وهو توجيه الضربة القاضية للعدو واقتحام مواقعه الدفاعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية