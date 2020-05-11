الحرس البلدي طرابلس يؤكد استمرار الحظر للأنشطة الاقتصادية

أعلن فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، أن الإقفال الكامل لجميع الأنشطة غير الأساسية والأسواق بمختلف أنواعها خلال مدة الحظر، مازال مستمرا، وأن من يخالف ذلك ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء إعلان الحرس البلدي طرابلس لهذه الإجراءات، تزامنا مع الاجتماع الذي عقده مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي ورئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا ونائب رئيس جهاز الحرس البلدي العميد إسماعيل أبوجناح بعمداء بلديات “طرابلس المركز، وسوق الجمعة، وحي الأندلس، وعين زارة” وبحضور أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الداخلية، لمناقشة المشاكل والخروقات التي حدثت بفتح عدد من المحال دون التقيد بالتعليمات المتخذة للوقاية.

وتطرق الاجتماع الموسع الذي عقد في طرابلس، إلى قرار المجلس الرئاسي حول حظر التجول، والتعليمات الصادرة لإغلاق المحال التجارية من المقاهي أو الملابس وغيرها، مع استثناء محال المواد الغذائية والصيدليات والمخابز ومحال اللحوم، التي تزود المواطنين بالمستلزمات الضرورية.

وبدأت المساعي التي يبذلها الحرس البلدي طرابلس وباقي الفروع، بوتيرة متسارعة، للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي يعد الخطر الخفي على ليبيا، لاحتوائه وإنهاء شبح قد ينذر بكارثة صحية، إن لم تتكاثف الجهود بين المواطن والمؤسسات المتخصصة.

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