المرصد السوري : أنقرة تضغط على المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا

قال مدير ما يسمى بالمرصد السوري، رامي عبد الرحمن، الإثنين، إن تركيا أصبحت تمارس سياسة الترهيب بدلا من الترغيب على المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا.

وأوضح عبد الرحمن فى تصريحات صحفية، أن بعض المرتزقة فى ليبيا اكتشفوا زيف تعهدات أنقرة حول دفع أجور مرتفعة ففكروا في العودة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب تهديد أجهزة الاستخبارات التركية لبعض قيادات الفصائل بفتح ملفات فضائح سرية خاصة بهم.

وأشار عبد الرحمن إلى أن غالبية الفصائل السورية الموجودة في ليبيا تنتمي لمجموعات مثل أحرار الشرقية وجيش الشرقية وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وفيلق الشام ولواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، و أغلبهم من المهّجرين من وسط سوريا وريف دمشق إلى عفرين وإدلب، وريف حلب، وجميعهم يمرون بوضع معيشي صعب، مما دفع بعضهم إلى محاولة الهجرة سراً من ليبيا إلى أوروبا.

ولفت عبد الرحمن إلى أن تركيا سبق أن وعدت المقاتلين الذين أرسلتهم إلى ليبيا بأجر شهري للفرد يبلغ ألفي دولار، لكنها عادت وخفضت أجورهم كثيراً بعد أن تجاوز عدد المجندين الـ6 آلاف مرتزقا.

