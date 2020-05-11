اخبار ليبيا الان

المسماري: الحرب ضد تركيا بدأت منذ 2014 وبيان خارجيتهم محاولة لتضليل الرأي العام

تم النشر منذُ 46 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تركيا، لافتا لبيان الخارجية التركية الذي هددت فيه بالتصعيد في ليبيا ضد الجيش.

وأبدى المسماري في تصريحات لقناة «العربية الحدث»، استغرابه من هذا البيان، متسائلا: “ماذا تفعل تركيا في طرابلس؟ هل هي في ليبيا للبناء والتنمية أم للقتال؟ ماذا تفعل المدفعية الثقيلة وماذا تفعل المدرعات ومئات الجنود الأتراك وآلاف المرتزقة الأجانب والطائرات المسيرة؟”.

وقال: “إن الحرب مع تركيا بدأت منذ عام 2014 ولم تبدأ اليوم ولا بالأمس، ونحن نتحارب مع الأتراك على الأراضي الليبية سواء عن طريق وكلائهم في ليبيا أو مع الأتراك مباشرة مثلما يحدث في طرابلس”، مشددا على أن البيان التركي مجرد محاولة لتضليل الرأي العام، والإيحاء بأن تركيا لم تدخل المعركة بعد.

وأشار إلى أن تركيا دخلت في المعركة بليبيا وبكل ما تملك من قوة، مضيفا “قُتل الكثير من الضباط والجنود الأتراك في معارك ضد الجيش الوطني الليبي أكبر دليل على ذلك”.

يشار إلى أن الخارجية التركية، كانت قد أصدرت بيانا هددت فيه باعتبار قوات الجيش الليبي أهدافا مشروعة إذا واصلت استهداف وتهديد المصالح التركية في ليبيا.

الوسوم

الجيش العربي الليبي الغزاة الأتراك الغزو التركي المسماري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قرد وخان عميل للغرب فقبل ما يعلن تدخله في ليبيا لم يكتفي بالإعاز الصادر له من بريطانيا صانعه وراعيه الاخوان في كل مكان هاتف سيده الامريكي يستشيره فسيد الابيض ترامب لم يمانع لأن حسب وجهة نظر ترامب لو أنتصر عملاء الغرب في ليبيا فلن يكون هناك أمل لروسيا في ثروات ليبيا بعكس فيما لو انتصر الجيش الليبي فسيكون توجهه لروسيا في التسليح والتدريب لأن هناك ارتباط قديم بين جيش ليبيا وروسيا من عهد القذافي أما المليشيات فليس لها سابق علاقه مع روسيا فالذي اوجدها في الصخيرات هم الغرب فستظل عميله وفيه للغرب فهذه هي فكره ترامب وسبب اعطاءه الضؤ الاخضر لقرد وخان فقردوخان يخدم بالدرجه الاولي اهداف اسياده الغربيين وما كاد يقفل الخط مع ترامب حتي أعلن تدخله في ليبيا لدعم عملاء الغرب في ليبيا

    رد