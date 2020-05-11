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لدراسة قوانين جديدة.. لجنة مكافحات المنشطات تجتمع في طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت في طرابلس اللجنة المكلفة بمكافحة المنشطات اجتماعها التحضيري لكي تناقش قوانين الاتحاد الدولي الجديدة التي ستطبق من الموسم القادم.

وشهد الاجتماع وجود الرئيس عبد المطلب عيسى والأعضاء محمد مرشان وجيهان البهيليل وأحمد الطويل ومحمد قريميدة ممثل اللجنة الأولمبية الليبية وعبدالله الهوني ممثلا عن الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث من المفترض وبحسب صفحة الأولمبي الليبي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن تستمر اجتماعات اللجنة حتى يتم اعتمادها من الجهات المختصة في الفترة القادمة.

وأدى توقف الأنشطة الرياضية على مستوى العالم إلى سن قوانين جديدة في غالبية الرياضات وعلى رأسها كرة القدم حيث قام الاتحاد الدولي بإصدار مجموعة من التعديلات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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