أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الاثنين، عن تسجيل ارتفاع

ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، توقع أن تتراوح درجات

الحرارة القصوى بين 23 و44 درجة مئوية على جميع المناطق.

حيت تشهد مناطق رأس اجدير حتى سرت، و سهل الجفارة، والجبل

الغربي، ظهور سحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة

على الساحل من زوارة إلى طرابلس بين 23 و28 درجة مئوية.

فيما تشهد مناطق الخليج، وسهل بنغازي حتى امساعد، والواحات

،ومرادة، ظهور سحب خفيفة ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة،

بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و41 درجة مئوية.

أما مناطق الجفرة، وسبها، وغات، وغدامس،و الحمادة، فالسماء

ستكون صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة،

بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

إلى ذلك تشهد مناطق الكفرة والسريرو تازربو، ظهور سحب

خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح

درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.

The post الوطني للأرصاد : ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24