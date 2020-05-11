المسماري: الجيش حقق تقدما مهما في محاور طرابلس خلال الــ24 ساعة الماضية

قال أحمد المسماري، إن الجيش “حققا تقدما مهما في محاور طرابلس خلال الــ24 ساعة الماضية،” وذلك ضمن المعارك المستمرة ضد قوات حكومة الوفاق الوطني.

وفي تصريحات صحفية، أضاف المسماري “قواتنا تقدمت في العزيزية والهيرة ودحرت قوات الوفاق غرب العزيزية ومحاور الهضبة وأبو سليم وصلاح الدين ‏وعين زارة.”

كما انتقد المسماري ما قال إنه “صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدم استنكارها لما تقوم به قوات الوفاق في قاعدة معيتيقة بطرابلس، حيث حول هذه القوات المطار المدني إلى منشأة عسكرية بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب،” مضيفا أن “أي مقر أو منشأة تستخدم لأغراض عسكرية سيتم استهدافها.”

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