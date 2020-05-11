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المسماري: الجيش حقق تقدما مهما في محاور طرابلس خلال الــ24 ساعة الماضية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال أحمد المسماري، إن الجيش “حققا تقدما مهما في محاور طرابلس خلال الــ24 ساعة الماضية،” وذلك ضمن المعارك المستمرة ضد قوات حكومة الوفاق الوطني.

وفي تصريحات صحفية، أضاف المسماري “قواتنا تقدمت في العزيزية والهيرة ودحرت قوات الوفاق غرب العزيزية ومحاور الهضبة وأبو سليم وصلاح الدين ‏وعين زارة.”

كما انتقد المسماري ما قال إنه “صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدم استنكارها لما تقوم به قوات الوفاق في قاعدة معيتيقة بطرابلس، حيث حول هذه القوات المطار المدني إلى منشأة عسكرية بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب،” مضيفا أن “أي مقر أو منشأة تستخدم لأغراض عسكرية سيتم استهدافها.”

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • عليكم يا مسماري بإستهداف مقار الخونة من ساسها الي راسها بجميع اشكاله والوانها ودك مكاتبهم وسفاراتهم ومراكز اتصالاتهم . وأن تبدأ بمكاتب السراج وسفارة الاتراك والقطارنة . جايين جهارا نهارا بجميع اسلحتهم هاجمين علي الجيش الليبي الذي يمثل الشعب الليبي وهيبته . انتم يا اتراك شاورتوا الشعب الليبي قبل لتجو. ام شاورتوا السراج . هذا السراج لم يأتي بانتخابات ابدا . ولهذا مجيئكم يعتبر حرب امة تركية معتدية علي امة ليبية تقع تحت احتلال يستوجب النفير واستنهاض همم الليبيين ودك سفارة الاتراك لانها تعبر عن هيبة تركيا داخل ليبيا ولابد من كسر هيبتها معنويا وسحق مرتزقتها وعملائها فى الميدان عسكريا.

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