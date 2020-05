6 أحزاب تونسية ترفض أي نشاط تركي في البلاد

أعلنت 6 أحزاب تونسية ” معارضة “، يتزعمها حزب

العمال، الاثنين، عن رفضها المطلق لأي نشاط تركي في بلادها، بهدف دعم الميليشيات وتصدير

المرتزقة إلى ليبيا .

وطالبت في بيان مشترك، السلطات التونسية بالتخلي عن

التجاهل الذي تنتهجه تجاه الأنشطة التركية في تونس، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف واضح يرفض الوجود العسكري الأجنبي في

المنطقة.

هذا وكان موقف ” الحزب الدستوري الحر”، حاسماً

فيما يخص الطائرة التركية التي حطت قبل أيام في مطار جربة التونسي محملة بمساعدات طبية

وعسكرية إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة ، داعيا إلى ضرورة التزام الحياد التام تجاه

ما يحدث في ليبيا، وعدم التورط في الصراع الليبي .

يشار إلى أن البرلمان التونسي

، قد طالب بتوفير الحماية لرئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسي، بعد تلقيها

تهديدات إرهابية، داعياً السلطات إلى فتح تحقيق في هذه التهديدات

