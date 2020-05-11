قنونو: تنفيذ 6 ضربات جوية داخل قاعدة الوطية

أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن الطائرات التابعة للوفاق نفذت اليوم الاثنين 6 ضربات جوية داخل قاعدة الوطية الجوية استهدفت خلالها ثلاث سيارات مصفحة و اليتين مسلحتين و تمركزات لقوات الجيش.

وكان قنونو أكد أن طيران الوفاق نفّذ أمس الأحد، 3 ضربات على قاعدة عقبة بن نافع الجوية “الوطية” وأضاف في منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” على موقع “فيس بوك”، أن الضربات استهدفت آليات عسكرية وحيّدت 10 من أفراد الجيش الليبي بين قتيل وجريح، وفق قوله.