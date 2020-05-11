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قنونو: تنفيذ 6 ضربات جوية داخل قاعدة الوطية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن الطائرات التابعة للوفاق نفذت اليوم الاثنين 6 ضربات جوية داخل قاعدة الوطية الجوية استهدفت خلالها ثلاث سيارات مصفحة و اليتين مسلحتين و تمركزات لقوات الجيش.

وكان قنونو أكد أن طيران الوفاق نفّذ أمس الأحد، 3 ضربات على قاعدة عقبة بن نافع الجوية “الوطية” وأضاف في منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” على موقع “فيس بوك”، أن الضربات استهدفت آليات عسكرية وحيّدت 10 من أفراد الجيش الليبي بين قتيل وجريح، وفق قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سوابقك فى الكذب لا تحصى وكل مايحلم به يقولوا بعد ان يبالغ فيه وهو يعرف ان الطيور الابابيل حطمت المسيرات فى مطارى مصراته ومعتيقة

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  • نائب عريف محمد كذبونو يحلم ويفصل في احلام اليقظه مستحيل يصدر عنكم هجوم وانتم تبحثوا عن وسيط ينسق لكم الاستسلام للجيش بطريقه تحفظ لكم ماء الوجه

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