كورونا يهدد سوق العمل في ليبيا

تقرير

تطرق تداعيات فيروس كورونا باب الوظائف في ليبيا وتهدد الآلاف من العمال في السوق المحلية بعد ما تعطلت أغلب المحال التجارية والأسواق بسبب الحظر لتضع مؤسسات الدولة على المحك نتيجة الأزمة.

وقال مصدر مطلع في وزارة العمل لـ 218 إن الوزارة تتابع باهتمام هذا الملف، مؤكدا في الوقت ذاته أن ملف الوظائف المتعثرة من صلاحيات البلديات، وصندوق التضامن الاجتماعي، مبينا أن عليهما القيام بإجراءات تشجع المحال التجارية في نطاقها وأن عمل الوزارة يقتصر فقط على مد الجهتين بالبيانات الخاصة بالمتضررين حال ورودها.

وكانت وزارة العمل قد أحالت في أبريل الماضي كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 لصندوق التسوية المالية في وزارة المالية والبالغ إجمالي عددهم 17 ألف عامل منهم 14ألفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الأمنية التي عانتها لببيا منذ 9سنوات.

ويأمل العاملون المتضررون باتخاذ خطوات سريعة تضمن لهم الحفاظ على وظائفهم على غرار الإجراءات التي اتخذت لصالح العمال أصحاب الوظائف المتعثرة منذ عام 2011

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