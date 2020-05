أمغيب : تهديدات تركيا باستهداف الجيش مجرد كلام لرفع معنويات الميلشيات بعد هزيمتهم فى كافة المحاور

قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، الإثنين، إن رد الجيش على كافة التهديدات التركية يكون دائما فى الميدان، مشيراً إلى أن رده هذه المرة على تهديداتها كان قاسيا، عندما قضى على أحد أهم أذرع تركيا في ليبيا “قائد الفيلق الثاني التركي بطرابلس.

وأوضح أمغيب فى تصريحات صحفية، أن تهديد تركيا باستهداف الجيش، كلام تهدف به رفع معنويات الجنود الأتراك والمرتزقة والمليشيات في ليبيا، بعد الضربات القوية التي وجهها لهم الجيش في كافة المحاور من الهيشة الجديدة مروراً بترهونة ومحاور صلاح الدين وبوسليم الى قاعدة عقبة بن نافع الجوية ” الوطية”.

ولفت أمغيب إلى أن الطيران التركي لم ينجح إلا في قصف شاحنات الوقود والأغذية ومنازل المواطنين الأبرياء في ترهونة والرجبان والشويرف، ويفشل دائما في تحقيق أي نصر .

