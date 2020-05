خارجية المؤقتة تنفى استهداف الجيش للمقار الدبلوماسية في طرابلس وتؤكد: محاولة يائسة لخلط الأوراق

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة،

الاثنين، استهداف الجيش لبعض المقارّ الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، معتبرة أن

الأعمال منافية للمواثيق والأعراف الدولية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الجيش تعهد بحماية المقرات الدبلوماسية

في تقدمه نحو طرابلس، مؤكدة أن مليشيات الوفاق هي التي ارتكبت تلك الأفعال العدوانية،

خاصة وإنها رفضت الهدنة الإنسانية، لافتة إلى أن ما حدث هو مجرد محاولة يائسة لخلط

الأوراق .

وطالب البيان، البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي تحديداً

بإدانة التدخل التركي في ليبيا، من خلال قصف الطائرات المسيرة لصبراتة وصرمان والرجبان،

واستهداف الوقود والغذاء ، معتبرة أن تلك الأعمال تعد جرائم حرب .. بحسب البيان .

