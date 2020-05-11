معتوق يتفقد أضرار القصف على معيتيقة

تفقد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق مطار معيتقة صباح الأحد بعد تعرضه للقصف ليل السبت.

وذكر إعلام وزارة المواصلات عبر صفحته بفيسبوك أن الوزير اطلع رفقة عدد من المسؤولين من ضمنهم رئيس مصلحة المطارات المكلف ومدير مطار معيتيقة الدولي ومدير أمن منفذ المطار، على حجم الأضرار التي خلفها العديد من الصواريخ العشوائية، والتي من بينها أضرار طالت عددا من الطائرات المدنية وأخرجتها عن الخدمة من بينها طائرة كانت تستعد للإقلاع للعودة بالليبيين العالقين في إسبانيا، إضافة إلى تعرض عدد من سيارات الإطفاء وخزانات الوقود إلى حرائق وتضرر أجزاء من محطة الركاب وساحة وقوف الطائرات وورش الصيانة.

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