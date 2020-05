أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الإثنين، أن قوات الوفاق شنت 6 ضربات جوية داخل قاعدة عقبة بن نافع الجوية ” الوطية” اليوم .

وأضاف قنونو في تصريحات صحفية، أن الضربات الجوية استهدفت ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين.

The post قنونو : سلاح الجو نفذ 6 ضربات جوية داخل قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24