ونيس : إرسال “كتيبة الاقتحام” إلى طرابلس مؤشر على قرب دخولها الجيش لها

قال الضابط المتقاعد ونيس العمامي، الأحد، إن الخسائر الكبيرة التي تلقتها قوات الوفاق أمام الجيش تسببت فى تراجع موقفها العسكري.

وأوضح ونيس فى تصريحات صحفية، أن قوات الوفاق تلقت ضربات قوية في الهجومين المنفصلين على قاعدة عقبة بن نافع الجوية ” الوطية “، ومدينة ترهونة في العتاد والأرواح، مما تسبب فى وجود حالة من التخبط، و استغلها الجيش ووجه خلال الأسبوع الماضي عدة ضربات، ركزت على مخازن السلاح والذخيرة ومراكز القيادة لقوات الوفاق.

وأشار ونيس إلى أن هناك عدة مؤشرات على قرب دخول الجيش لطرابلس بعد إضعاف مراكز الدعم اللوجستي ومراكز الاتصال بقوات الوفاق،حيث تم إرسال كتيبة طارق بن زياد الخاصة ” كتيبة الاقتحام” إلى العاصمة، والتي قامت بتوجيه الضربة القاضية للوفاق واقتحام مواقعه الدفاعية فى مدينتى بنغازي ودرنة.

