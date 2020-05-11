منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته “الدولية عن طريق تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتطبيق حظر السلاح، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب العمل على إيجاد حلّ للنزاع يشمل إخضاع مرتكبي الجرائم الدولية للمساءلة”

وقالت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إنها تابعت “التقرير التاسع عشر حول ليبيا، الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الملف الليبي الذي عرضته على مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي والذي تطرق إلى حالة الإفلات من العقاب حيال الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا، وكذلك التحقيقات التي يجريها فريق المحققين بمكتبها ومذكرات الاعتقال الجديدة التي يعتزم مكتبها إصدارها، كما سلط التقرير الضوء على خطاب الكراهية المنتشر في عدد من وسائل الإعلام الليبية أو على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة”.

وأعربت اللجنة عن “ترحيبها بالتقرير الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا” والذي أشار إلى “التزام مكتب المدعي العام بإجراء التحقيقات اللازمة في الجرائم الدولية السابقة والمستمرّة في ليبيا، عن طريق بذل المزيد من الجهود المكثفة ومع اعتبار هذه المسألة أولويةً ملحة في العام القادم”، واعتبرت اللجنة أن ذلك “يعيد التأكيد على إمكانية العمل على وضع حدّ للحصانة المطلقة التي ينعم بها مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا على مدار سنوات االماضية”.

وأضافت اللجنة أنه “بفقدان المحاكم المحلية القدرة على العمل، تبقى المحكمة الجنائية الدولية سبيلاً حيوياً للعدالة بالنسبة للضحايا والمتضررين، وبالتالي، لا بدّ للمدعي العام أن تضمن إدراج الحالة في ليبيا في سلّم الأولويات من أجل إنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم الخطيرة التي ترتكب في إطار النزاع المستمرّ في ليبيا”.

وأضافت اللجنة أنه للمساعدة في إنهاء حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا، ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي، خلال دورته القادمة في يونيو، إنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورطين فيها، بما في ذلك الجهات الخارجية، وحفظ الأدلة كلما أمكن لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلا”.

ودعت اللجنة “المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى إصدار أوامر قبض جديدة ضدّ مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا ، والتي تقع في إطار اختصاص وولاية المحكمة بعد تقريرها إلى مجلس الأمن حول الحالة في ليبيا الثلاثاء الماضي”.

وحثت “اللجنة المجتمع الدولي على تقديم الدعم المطلوب لمكتب المدعي العام في أنشطته المستمرة وضرورة العمل على دعم المساءلة والجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في ليبيا” كما دعت اللجنة السلطات الليبية إلى “ضرورة تسهيل عملية إجراء التحقيقات الجديدة، كما يمليها عليها القرار رقم 1970/2011، والسعي من أجل التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق التعاون والتنسيق” .

وطالبت اللجنة السلطات الليبية للتعاون الكامل مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ الأوامر بالقبض التي لم تُنفذ بعد وأيّ أوامر قبض أخرى تصدر عن المحكمة في المستقبل”.

وحثت اللجنة “مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار أوامر للقبض على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية والتحريض على العنف المنتشرين عبر وسائل الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخل ليبيا أو خارجها وذلك باعتبار نظام روما الأساسي ينص على أن الشخص الذي يحرض على ارتكاب الجرائم من قبل الآخرين مسؤول أيضًا عن تلك الجرائم، ويمكن أن يشمل هذا التحريض إصدار بيانات عامة تحرض على الهجمات على مجموعات عرقية أو اجتماعية معينة.”

وشددت اللجنة “على ضرورة أن تقوم السلطات الليبية بمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، سواء في تقديم الأدلة ضد المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم أو في تنفيذ أيّ أوامر قبض تصدر عن المحكمة بخصوص جرائم التحريض على الكراهية والتحريض على العنف بشكل خاص”.

وحذرت اللجنة “من مغبة أن تظل بيانات وتقارير وقرارات المحكمة الجنائية حبرًا على ورق، أو تتحول فقط لأوراق مساومة وضغط على أطراف النزاع أو أطراف الأزمة السياسية في ليبيا” معربة “عن رفضها إلى أن تتحول هذه الجهود بإصدار مذكرات اعتقال جديدة هدفه إلى ممارسة الابتزاز وضغط السياسي الدولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية علي أطراف الصراع السياسي الليبي”.