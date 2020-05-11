مصدر أمني: الإفراج عن البحارة التونسيين المحتجرين في الزواية خلال يومين

كشف مصدر أمني ليبي قبول الإفراج عن 25 بحارا تونسيا محتجزين منذ أيام بمدينة الزاوية خلال اليومين المقبلين دون دفع الغرامة المالية المعمول بها دوليا، وفق ما نقلت قناة «نسمة» التونسية الأحد.

وحسب مصدر أمني رفيع المستوى بمدينة الزاوية فإن قضية البحارة التونسيين المحتجزين ستنتهي دون دفع أي غرامة مالية عند احتجاز بحار وهو بصدد الصيد غير القانوني بين الدول.

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ورجح المصدر وصول البحارة إلى تونس عشية يوم الثلاثاء القادم على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن جميع البحارة تحت رعاية وحماية جهاز حرس خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق . مبينا أن عملية الإفراج ستتم بحضور كل من القنصل العام التونسي بليبيا والمجلس البلدي بالزاوية.

وأفادت تقارير خفر السواحل الليبي بأن سبب توقيف المركبين الذين كان على متنهما البحارة هو إجتيازهما المياه الإقليمية الليبية.

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