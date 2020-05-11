المركز الوطني يوافق على استخدام بلازما الدم كمصدر للعلاج

وافق المركز الوطني لمكافحة الأمراض على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وأوضح المركز أن الموافقة جاءت عقب تقديم مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس.

حيث أشارت أبحاث علمية إلى أن لدى الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا أجساما مضادة في بلازما الدم تحافظ على دفاعها ضد العدوى، وأعطت الوكالة الأمريكية للأدوية والعقاقير الضوء الأخضر باستخدام هذا العلاج، وستبدأ كل من فرنسا وبريطانيا العمل به.

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