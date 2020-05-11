دورات تدريبية للعناصر الطبية بمستشفى ابن سينا بسرت

تستمر لليوم السابع على التوالي في مستشفى ابن سينا بسرت الدورات التدريبية في مكافحة العدوى والأحياء الدقيقة.

وتجري الدورة في إطار العمل المشترك والتعاون بين مستشفى ابن سينا ومكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بمدينة سرت، حيث شملت التدريبات محاضرات توعوية منها محاضرة خصصت للأحياء الدقيقة ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وتهدف الدورات لرفع الكفاءة في مجال مكافحة العدوى داخل المستشفى ومجال الأحياء الدقيقة ومقاومة المضادات الحيوية للأطباء وتطوير مختبر الأحياء الدقيقة لفنيي التحاليل.

و يقف مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت شاهدا على كل الظروف العصيبة التي شهدتها المدينة، وسنوات الحروب التي توالت على مدى تسع سنوات.

غير أن الجهود التي بذلت من قبل العاملين في المستشفى، حالت دون سقوطه في أتون الصراعات المسلحة وبقي يقدّم خدماته الطبية المختلفة للمرضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية