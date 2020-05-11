تونس تتنفس.. لا إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي بينما تستعد الحكومة لمزيد من تخفيف القيود اليوم.

وسجلت تونس حتى الآن 1032 إصابة إجمالية فيما استقر عدد الوفيات عند 45 وتماثل 700 شخص للشفاء، وفي خطوة جديدة لتخفيف القيود تفتح اليوم محلات بيع الملابس والمراكز التجارية أبوابها أمام الرواد، مع احترام التدابير الصحية تفاديا لعودة انتشار الفيروس.

يشار إلى أن مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة في تونس نصاف بن علية كانت قد أعلنت أمس الأحد إن وزارة الصحة سجلت تقلصا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة للمضي قدما في إجراءات التخفيف التدريجي بالبلاد، ويأتي هذا التقييم بعد أسبوع من الحجر الصحي الموجه الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة التونسية سابقا، معتبرة أن تونس وصلت لمرحلة الحد من الوباء بفضل الإجراءات التي وضعت منذ انطلاق الحجر الصحي الشامل.

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