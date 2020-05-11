مديرية أمن بنغازي تشدد على التزام هذه المحلات بالإجراءات الاحترازية

أصدر مدير أمن بنغازي ورئيس اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء كورونا عادل عبدالعزيز، تعليمات مُشددة لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بإغلاق كافة المحال التجارية المشار إليها في بلاغات اللجنة العليا.

وشددت مديرية أمن بنغازي، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، على ضرورة التزام محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد الفتح والغلق أثناء ساعات الحظر المسموح بها.