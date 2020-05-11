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سماع أصوات انفجارات بمحيط مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات انفجارات بمحيط مطار معيتيقة الدولى.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • يجب ان يتحول مطار معتيقة الى مقبرة للاتراك والمرتزقة ويقصف باستمرار

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