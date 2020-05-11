أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات انفجارات بمحيط مطار معيتيقة الدولى.
The post سماع أصوات انفجارات بمحيط مطار معيتيقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات انفجارات بمحيط مطار معيتيقة الدولى.
The post سماع أصوات انفجارات بمحيط مطار معيتيقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يجب ان يتحول مطار معتيقة الى مقبرة للاتراك والمرتزقة ويقصف باستمرار
أضف تعليقـك