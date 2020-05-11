افتتاح معمل كوفيد 19 في بلدية امساعد

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن افتتاح معمل كوفيد تسعة عشر ببلدية امساعد لإجراء تحاليل فيروس كورونا، حيث بدأ العمل به يوم أمس الأحد باستقبال العينات من حالات الاشتباه بدلا من إرسالها اختصارا للوقت.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية، إن وزير الصحة سعد عقوب أكد أن افتتاح معمل التحاليل يأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها اللجنة العليا عن طريق وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حفاظا على حياة المواطنين ولتقديم الخدمة للعالقين والعائدين من الخارج، والوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على الجاهزية لمواجهة أي طارئ.

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