غات: وصول أجهزة ومعدات طبية خاصة لصد كورونا

قام عميد بلدية غات بتسليم عدد من المعدات والتجهيزات الطبية لإدارة مستشفى غات العام مقدمة من وزارة الصحة في حكومة الوفاق .

وتمثلت المعدات في أسرة وأغطية وبدل واقية ومطهر لليدين وأجهزة تنفس صناعي وسيارة إسعاف وتجهيزات أخرى لقسم العزل الصحي بمستشفى غات من أجل مكافحة هذا الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة في حكومة الوفاق جهودها من أجل تقديم المعدات الخاصة بجائحة كورونا للمستشفيات فقامت بتسليم شحنات سابقة لعدد من المرافق الطبية في الجنوب ضمن جهود منع انتشار الفيروس، وعلى الرغم من الوضع الصحي الهش في ليبيا عامة وفي مدن الجنوب خاصة إلا أن الجهود متواصلة والعمل على قدم وساق من قبل القائمين على المستشفيات والمراكز الطبية في مدن الجنوب من أجل الحد من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية