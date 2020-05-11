شركة «البريقة» تتولى توفير احتياجات الجنوب من الوقود والغاز

ناقش اجتماع حضره النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان، صباح اليوم الإثنين، المشاكل التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لبلديات المنطقة الجنوبية، وتم الاتفاق على تولي شركة البريقة لتسويق النفط بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط توفير احتياجات مناطق الجنوب من الوقود والغاز من مستودعي طرابلس ومصراتة بداية من الأسبوع المقبل.

وستجرى عمليات النقل من خلال قوافل تنطلق من مستودع مصراتة كمرحلة أولى إلى سبها عن طريق «بني وليد، نسمة، الشويرف، الشاطئ»، حسب صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على موقع «فيسبوك».

عقد الاجتماع صباح اليوم في ديوان رئاسة الوزراء، وخلاله تعهدت وزارة الداخلية بتأمين قوافل نقل الوقود والغاز من خلال مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها في المناطق والبلديات بالتنسيق مع شركة البريقة وجهاز الطب العسكري.

وأعلن المجلس التسييري سبها التعاون مع مجالس الأعيان بالمناطق لتوفير الأمن والحماية لقوافل نقل الوقود والغاز عند دخولها بلديات الجنوب، والإشراف على عمليات التوزيع للبلديات لضمان وصولها مستحقيها، حسب الصفحة.

حضر الاجتماع، إلى جانب كاجمان، كل من وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، والمدير التنفيذي لجهاز الطب العسكري اللواء”عمر البصير، وعضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عبدالحميد اشتيوي، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري سبها، ومسؤولين من شركة البريقة.

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