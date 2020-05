ليبيا ليست مكاناً آمناً .. أورسولا تحذر مالطا من إعادة المهاجرين إليها

حذرت رئيسة

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، من إقدام حكومة مالطا على إعادة

المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر إلى ليبيا .

وأوضحت أورسولا ، فى رسالة وجهتها إلى رئيس وزراء

مالطا، روبرت أبيلا، أن ليبيا ليست مكاناً آمناً لإعادة المهاجرين، مشددة على ضرورة

الامتناع عن إصدار تعليمات للسفن بإنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في ليبيا، وتحميل

المسؤولية لخفر السواحل الليبي .

وطالبت أورسولا، حكومة مالطا الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون البحري

الدولي وقانون حقوق الإنسان، عبر الاستجابة بشكل فعال وعاجل لأي حالة استغاثة تأتيها

من البحر، مشددة على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن الحالات التي أدت فيها الإجراءات

التي اتخذتها السلطات المالطية إلى مثل هذه الإعادة إلى ليبيا.

