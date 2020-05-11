“عدل” الوفاق تتابع الخطوات الاحترازية لصد كورونا بمؤسسات الإصلاح

نظمت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل في حكومة الوفاق ندوة تثقيفية ترشيدية حول كيفية مجابهة تفشي جائحة كورونا وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع هذا المرض في مؤسسة الإصلاح والتأهيل (الهدى مصراتة)، واستهدفت نزلاء المؤسسة والعاملين بها.

وعلى هامش هذه الفعالية قام مدير إدارة الرعاية الصحية رفقة مدير المؤسسة بجولة تفقدية لبعض مرافق المؤسسة شملت مخازن التموين والأدوية والعيادة، وذلك لضمان مواءمة الخدمات المقدمة للمعايير الصحية المعمول بها .

وتأتي هذه الجولة ضمن الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة العدل بحكومة الوفاق لمكافحة جائحة كورونا.

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