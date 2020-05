تصدقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى ليبيا، الإثنين، بمجموعة من الأدوية و المستلزمات طبية لمجمع عيادات سوق الثلاثاء بمدينة زليتن، ومجمع العيادات فى مدينة الخمس.

وقال المكتب الإعلامي للجنة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هذه الصدقات تأتي فى إطار الدعم الدورى للمراكز الصحية فى المدن الليبية.

وأشار المكتب إلى أن اللجنة تصدقت على أكثر من 20 مركزاً صحياً ومستشفى في ليبيا، تصدقا مدينا ومعنويا لمساعدتها على تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين.

The post الصليب الأحمر يتصدق بأدوية ومستلزمات طبية لمجمع العيادات بزليتن والخمس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24