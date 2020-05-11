نواب طرابلس لـ”غوتيريش”: إداناتكم للعدوان مبهمة ولن نوقف الحرب

وجه نواب طرابلس رسالة حادة اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معلنين فيها أن المنظمة الدولية فشلت في إرساء السلام في ليبيا، مرجعين ذلك لما وصفوه بـ “تعنت” القائد العام للجيش الوطني المشير حفتر وداعميه في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في رسالة النواب التي حملت توقيع حمودة سيالة –”بصفة رئيس مجلس النواب”-، اتهام الأمين العام للأمم المتحدة بأن إداناته لما يحدث من عدوان، هي إدانات واهية ومبنية للمجهول.

ورفض “حمودة سيالة” في رسالته لغوتيرش، القبول بأي حوار يكون فيه المشير حفتر شريكا أساسيا في المرحلة المقبلة مؤكدا رفضهم أي دعوة للحوار قبل انتهاء عملياتهم الحربية ودحر قوات الجيش الوطني وتدمير قدراتها ولن تجد الأمم المتحدة لديهم أي آذان مصغية، ما لم يتم ذلك.

وخلصت الرسالة إلى مطالبة “سيالة” للأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار ضد من وصفهم بمرتكبي الجرائم بقيادة حفتر ومعاقبتهم واستبعادهم من كل ما يمس مصير البلاد ومستقبلها وكذلك معاقبة داعميهم واستبعادهم من أي حوار.

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