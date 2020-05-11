مواطنو درنة العالقون بمصر يبدؤون غدا العودة إلى البلاد

يباشر مواطنو مدينة درنة العالقون بجمهورية مصر يوم غد الثلاثاء العودة إلى البلاد، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي بفنادق مدينة طبرق.

وبناء على تعليمات عميد بلدية درنة ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة، فقد تم تكليف أيمن العوكلي كمندوب عن البلدية لإنهاء إجراءات العالقين بجمهورية مصر وإعداد قوائم بأسمائهم وإتمام إجراءات تسفيرهم.

وفي سياق متصل غادرت الدفعة الأولى المكونة من ستة عشر مواطنا من العائدين من مصر مقر الحجر بمنتجع ايميليا السياحي درنة، بعد استكمال مدة الحجر الصحي وإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية، حيث أقيمت احتفالية بالمناسبة تضمنتها محاضرات توعوية حول فيروس كورونا، وسلمت فيها شهادات خلو للمعنيين من فيروس كورونا.

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