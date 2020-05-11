“دردور”: “أردوغان” يتلو القرآن و”حفتر” يقتل المسلمين في رمضان

زعم فرج دردور، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “باحث ومحلل سياسي”، أن الوقوف في صف قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بمثابة تعصب للجاهلية والعبودية، مدعيا بتسائله “أنت مع تحرير العقل بالإسلام أم مع التعصب الجاهلي والعبودية….؟”!!، بحسب تعبيره.

وادعى “دردور” المقيم في “اسطنبول” والمعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، بقوله “أردوغان يتلو القرآن وحفتر يقتل المسلمين في رمضان وفجار الرجمة وأعوان النظام السابق لهم قصص لا تنتهي مع المجون والفسق، ولا مجال للنسيان، اما اسطبل اعلام الكرامة فلكم فيه ما تقولون، فمنهم من شكك في وجود الله، ومنهم لا يقوم بأي فريضة…. مع احترامي للقلة منهم”، بحسب قوله.

وزعم “دردور” بقوله “فمادمت متعصبا، فأيهما افضل أن تكون متعصبا لدينك تدعم أردوغان، ام متعصبا لقبيلتك ومتمسكا بالمعاصي تدعم الملحدين الروس ويملون عليك ماذا تفعل، مثلما كشف عقيلة صالح في حضور قبيلته وانتشر الفيديو الذي اعترف فيه عقيلة صالح بولاية الملحدين الروس عليه وعلى حفتر… فعن اي جهاد ضد الاتراك تتحدثون يا انصار الملحدين الروس…!!”، بحسب كلامه.