غارات جوية للجيش الليبي شرق مصراتة.. وهذه خسائر الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

11 May, 2020

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمع لقوات الوفاق المدعومة بعناصر الأتراك والمرتزقة السوريين في طريق منطقة القداحيه شرق مدينة مصراتة.

وقال المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي عقيلة الصابر، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن أحد الغارات الجوية لسلاح الجو الليبي اليوم استهدفت تجمع لقوات الوفاق داخل مزارعة دبنون بمنطقة “القداحيه”، حيث أسفرت الغارة عن سقوط 4 قتلى، وعدد من الجرحى تابعين لقوات ما تسمى بكتيبة شهداء اماطين التابعة لمدينة مصراتة”، بحسب تعبيره.