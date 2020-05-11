دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وتجيز إخراجها نقدا

قدرت دار الإفتاء الليبية زكاة الفطر هذا العام بـ«صاع من القمح مقداره 2,250 كيلوغرام، و2 كليلو غرام من الشعير والأرز والتمر عن الشخص الواحد»، مؤكدة أنها «واجبة فرضها الرسول عن كل مسلم قادر، صغير، أو كبير ذكر أو أنثى، ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك من غالب قوت أهل البلد».

وأضافت دار الإفتاء في بيان، اليوم الاثنين، أن بعض أهل العلم أجازوا «إخراج القيمة في زكاة الفطر نقدا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير»، وقدرت قيمتها نقدا لهذا العام بنحو 7 دينارات.

وأوضحت دار الإفتاء أن «أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو بعد الفجر من يوم العيد، وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها في أي وقت من الأيام الأخيرة من رمضان»، لكنها شددت على أنه «يجب إخراجها قبل صلاة العيد».

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