أعلن نائب مدير مصلحة الجمارك محمد الشيباني،الأحد، رفض العاملين بالمصلحة لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الذي يقضي بتخفيض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20%.

وقال الشيباني في خطاب موجه لمدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية بحكومة الوفاق، إن موظفى المصلحة تضرروا من القرار، و كانوا يتطلعون لزيادة مرتباتهم.

وأشار الشيباني إلى أن موظفى المصلحة يطالبون بإعادة النظر في ذلك القرار، للحد من الضرر الذي لحق بمرتبات أعضاء الجمارك.

The post موظفو الجمارك يرفضون قرار الرئاسي تخفيض المرتبات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24