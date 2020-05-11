لجنة مكافحة كورونا تشدد على الإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين

أصدر رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا عادل عبد العزيز، تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المشتركة بنغــازي، بالتأكيد على إٔغلاق كافة المحال التجارية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتشديد على تقيد محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخضار واللحوم باتخاذ كافة الاإجراءات الإحترازية والوقائية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق المحلات أثناء الساعات المسموح العمل بها.

كما طالب بإغلاق كافة الأندية الرياضية والشعبية وصالونات الحلاقة والتجميل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون.

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