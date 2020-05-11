تونس تسلم المساعدات التركية إلى السلطات الليبية

أفاد مصدر ديواني بمعبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا, في تصريح إعلامي اليوم الإثنين 11 ماي 2020, أنه تم في ساعة متأخرة من مساء السبت تأمين وصول شحنة المساعدات الطبية التي أرسلتها تركيا كهبة مساعدات لليبيا من مطار جربة جرجيس الدولي إلى معبر رأس الجدير وتسليمها للمصالح المختصة بالجانب الليبي من المعبر.

وبحسب المصدر ذاته, فقد تمثلت الهبة التركية المرسلة إلى ليبيا في 200 ألف كمامة جراحية و70 واقي للوجه و300 واقي للعينين و120 كمامة فئة N95 و 600 وحدة من المناديل الواقية و400 لتر من المحلول المعقم.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أفادت بتاريخ 8 ماي الجاري بأنها سمحت بهبوط طائرة تركية بمطار جربة جريس الدولي, قالت إنها “محملة بمساعدات طبية إلى ليبيا”.

وقال بيان للرئاسة التونسية، إن المساعدات الطبية انفة الذكر “موجهة إلى الأشقاء في ليبيا شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى ليبيا إلى السلطات التونسية (أمن و ديوانة), وأن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر رأس الجدير ليتسلمها الجانب الليبي”, وفق نص البيان.