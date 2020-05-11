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باشاغا يطّلع على أوضاع مصراتة الأمنية والخدمية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مع وفد من مدينة مصراتة لبحث أوضاع المدينة وأبرز مستجداتها على صعيد الوضع الأمني والخدمي، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وقام عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة إضافة لمدير أمن مصراتة باستعراض مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية في كافة القطاعات بمدينة مصراتة خلال الاجتماع.

ومن جانبه، شدد وزير الداخلية المفوض خلال اللقاء على مواصلة الوزارة لعملها باتجاه بسط الأمن والاستقرار داخل كافة المدن وتأمين ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الامن متوفر بس الكرامه الشرف لدي السياسيين مفقودان مستعمره ايطاليا تركيه أكيد وضعها الأمني يكون لا أختراقات ولكن أحساس المواطن بالمهانه أكيد موجود هذا الاحساس فالكلمه العليا في المجال الأمني للاتراك والطليان وممكن المواطن غريبه في ارضه

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