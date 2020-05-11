باشاغا يطّلع على أوضاع مصراتة الأمنية والخدمية

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مع وفد من مدينة مصراتة لبحث أوضاع المدينة وأبرز مستجداتها على صعيد الوضع الأمني والخدمي، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وقام عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة إضافة لمدير أمن مصراتة باستعراض مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية في كافة القطاعات بمدينة مصراتة خلال الاجتماع.

ومن جانبه، شدد وزير الداخلية المفوض خلال اللقاء على مواصلة الوزارة لعملها باتجاه بسط الأمن والاستقرار داخل كافة المدن وتأمين ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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