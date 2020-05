أعلنت مصلحة الجمارك الليبية التابعة لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، الاثنين، عن رصد وقائع فساد ومخالفات يرتكبها بعض العاملون في المصلحة،

بهدف التربح وجني الأموال .

وأوضحت المصلحة، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه من خلال متابعة مواقع التواصل

الاجتماعي لوحظ قيام بعض الأشخاص بنشر معلومات تتعلق بالعاملين بالمصلحة واتهامهم بالمساعدة

فى تهريب البضائع المحظورة مقابل المال والعطايا، مطالبة كل من لديه معلومات عن فساد

بإرسالها إلى المصلحة بشرط أن تكون معززة بالمستندات .

وأكدت المصلحة أنها

سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من العاملين بالمصلحة، فضلا عن

أي شخص يقوم بنشر معلومات بدون دليل مادي ملموس .

The post الجمارك : جار رصد وقائع فساد كبرى داخل المصلحة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24