إطلاق سراح البحارة التونسيين الـ 28 الموقوفين في ليبيا

تم، اليوم الإثنين 11 ماي 2020، إطلاق سراح البحارة التونسيين الثمانية والعشرين الذين تم إيقافهم من قبل خفر السواحل الليبي منذ يوم 5 ماي الجاري وإيوائهم بميناء الزاوية, وفق ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة التونسية بطرابلس على “الفايسبوك”.

وقد تم إيواء البحارة انفي الذكر بميناء الزاوية وهم في صحة جيدة وهم في طريق العودة إلى أرض الوطن على متن مراكبهم.

وتمت عملية إطلاق سراح البحارة الموقوفين بحضور القنصل العام التونسي بطرابلس توفيق القاسمي وبعد سلسلة من المفاوضات مع المسؤولين الليبيين بمدينة الزاوية.