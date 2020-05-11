اختيار فنادق طبرق مقار للحجر الصحي لمواطني درنة العالقين بمصر

يعود مواطنو مدينة درنة العالقون بجمهورية مصر العربية، غدا الثلاثاء، إلى البلاد، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي بفنادق مدينة طبرق.

وتم تكليف أيمن العوكلي كمندوب عن البلدية لإنهاء إجراءات العالقين في مصر وإعداد قوائم بأسمائهم وإتمام إجراءات تسفيرهم، بناء على تعليمات عميد بلدية درنة ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة، بحسب بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وفي سياق متصل غادرت الدفعة الأولى المكونة من ستة عشر مواطنا من العائدين من مصر مقر الحجر بمنتجع ايميليا السياحي درنة، بعد استكمال مدة الحجر الصحي وإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية، حيث أقيمت احتفالية بالمناسبة تضمنتها محاضرات توعوية حول فيروس كورونا، وسلمت فيها شهادات خلو للمعنيين من فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، تابع فرع هيئة الرقابة الإدارية طبرق الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الرئيسية طبرق لمكافحة وباء كورونا، بناءً على تعليمات رئيس الهيئة لمدراء الفروع والمكاتب والوحدات لمتابعة الإجراءات المتخذة لمجابهة وباء كورونا.

وتبين من خلال المتابعة تشكيل لجنة طوارئ ببلدية طبرق للإشراف على تأمين مواقع إيواء المواطنين العائدين من جمهورية مصر العربية، حيث وصل عدد 386 مواطن إلى بلدية طبرق يوم 26-4-2020م وتم إيوائهم بالفنادق الموجودة بالبلدية وتقديم الخدمات الصحية لهم وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.

كما قامت اللجنة الطبية الاستشارية طبرق بسحب العينات وإجراء الفحوصات المخبرية لجميع المواطنين القادمين للبلدية من خلال فريق التدخل السريع بمركز طبرق الطبي وفريق لجنة الرصد والتقصي وبإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما تم يوم 9-5-2020م انتهاء مدة الحجر الصحي لعدد 398 مواطن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمهم شهادة بانتهاء فترة الحجر وجوازات سفرهم.

وكان مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة الليبية نوري الفسي، أجرى برفقة مدير إدارة الموارد البشرية محمد الجبالي ومدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، زيارة تفقدية لمركز العزل السريري الطبي بدرنة لمكافحة وباء كورونا، لمتابعة سير العمل والتجهيزات الطبية والخدمات المقدمة لحالات الرصد والاشتباه.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الثلاثاء الماضي، فإن الزيارة جاءت بناءً على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، حيث التقت اللجنة المكلفة خلال الزيارة بمدير عام مستشفي الوحدة التعليمي بدرنة إبراهيم عزوز .

واطلعت اللجنة، خلال الجولة الميدانية، على تجهيز مركز السريري الطبي بمنطقة الفتائح المجهز بسعة 30 سرير طبي منها “10” أسره عنايه فائقة وبحثت اللجنة سير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات بهدف دعم منظومة العلاج بمدينة درنة.

واطمأنت اللجنة على جميع الإجراءات الطبية المقدمة، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات اللجنة العليا والاستشارية والوزارة، إضافة إلى شرح عن مؤشرات آداء مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد مدير عام مستشفي الوحدة، خلال الزيارة، على تسخير جميع الإمكانيات للمركز من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزارة الصحة ومستشفي الوحدة في إطار جهودها للوقاية من الفيروس حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ.