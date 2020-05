الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد خلو 83 عينة جديدة من فيروس كورونا

أعلن

المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس

كورونا في ليبيا.

وأوضح

المركز في بيان عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له استلم 83 عينة

لفحصها والكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج

الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا.

وأشار المركز إلى أنه

من ضمن العينات

السالبة هناك 4 حالات تماثلت للشفاء.

وتابع المركز

بالتأكيد على أن إجمالي الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا في ليبيا 64 منها 33

حالة نشطة و28 متعاف و3 وفيات.

