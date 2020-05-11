مكافحة الأمراض: تماثل 4 حالات للشفاء من وباء كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن نتائج فحص (83) عينة أثبتت خلوهم من فيروس كورونا.

وأوضح المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم اليوم الاثنين، عدد (83) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن من ضمن العينات السالبة تماثل 4 حالات للشفاء، وبالتي يصبح عدد إجمالي الحالات 64 حالة، والحالات النشطة 33 حالة، وعدد المتعافين 28، والوفيات 3.