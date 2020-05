أعلن مستشفى الوحدة العلاجي بدرنة، الإثنين، خروج أول دفعة من مواطني درنة العائدين من مصر من الحجر الصحي بمنتجع ايميليا السياحي بدرنة.

وأكد فراس الباح، العضو المكلف من اللجنة الاستشارية الطبية، أن الأطباء بالمستشفى واللجنة الطبية سمحوا بخروج الدفعة الأولى وعددها 16 شخصا، وذلك بعد إتمامهم فترة الحجر الصحي، والانتهاء من إجراء كافة الفحوصات والتحاليل المختبريه لهم، والتأكد من سلبية العينات وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، لافتا إلى أنهم دخلوا الحجر الصحي بتاريخ 28 أبريل 2020.

The post الدفعة الأولى من مواطني درنة العائدين من مصر تغادر الحجر الصحي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24