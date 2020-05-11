ليبيا: تركيا تتوعد بضرب قوات حفتر في حال استمرار استهداف "مصالحها"

هددت تركيا الأحد بضرب قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا في حال أي استهداف لـ”مصالحها”. وجددت أنقرة في بيان لوزارة الخارجية دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، معتبرة أنه توجد “مسؤولية جماعية” على عاتق المجتمع الدولي لوقف “الانقلابي حفتر”. وأكدت أن الدول التي تقدم الدعم لحفتر وقواته “مسؤولة عن معاناة الشعب الليبي”.

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