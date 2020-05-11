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ليبيا: تركيا تتوعد بضرب قوات حفتر في حال استمرار استهداف "مصالحها"

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

هددت تركيا الأحد بضرب قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا في حال أي استهداف لـ”مصالحها”. وجددت أنقرة في بيان لوزارة الخارجية دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، معتبرة أنه توجد “مسؤولية جماعية” على عاتق المجتمع الدولي لوقف “الانقلابي حفتر”. وأكدت أن الدول التي تقدم الدعم لحفتر وقواته “مسؤولة عن معاناة الشعب الليبي”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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  • هده خطة الأتراك أولا ضرب السفارة التركيه من قبل المليشيات ثم يخرج الإعلام الكادب ويتهم الجيش بهدا العمل الجبان ومن بعد يستخدم الأتراك طائرتهم لضرب الجيش

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