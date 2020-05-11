من مصراتة..مقتل آمر المدفعية الموجهة عقب استهدافه من القوات المسلحة في طرابلس

أكد مصدر مطلع أن مشرف وآمر المدفعية الموجهة “هاوتزر و هاون المدعو محمد رضا الشاوش قتل عقب تةجيه ضربة دقيقة من قبل مفعية القوات المسلحة في أحد محاور طرابلس.

وأضاف المصدر أن الشاوش من مواليد 1988 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “166 للحراسة والحماية” في قوات الوفاق، مؤكدًا أنه قتل بعد أن ردت القوات المسلحة على مصادر النيران الخارجة من غابة النصر صباح السبت.

وأوضح المصدر أن منطقة غابة النصر والتي تقع في حي بوسليم وتتخذها عناصر قوات الوفاق منطقة عسكرية وملاذا لنيرانهم المدفعية تنصب فيها عددا من مدافع الهاوتزر والهاون الموجهة برفقة اطقم من عسكريين الأتراك.

وأفاد المصدر أن الشاوش آمر المدفعية الموجهة في غابة النصر والتي تتمركز بها وتلقى تدريبا عالي المستوى من قبل طاقم الأتراك والمتخصص بالمدفعية الموجهة.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم التثبت إن كان هناك أتراك عسكريين تم إصابتهم أثناء توجيه الضربات المدفعية على غابة النصر .

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