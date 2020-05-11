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من مصراتة..مقتل آمر المدفعية الموجهة عقب استهدافه من القوات المسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أكد مصدر مطلع أن مشرف وآمر المدفعية الموجهة “هاوتزر و هاون المدعو محمد رضا الشاوش قتل عقب تةجيه ضربة دقيقة من قبل مفعية القوات المسلحة في أحد محاور طرابلس.

وأضاف المصدر أن الشاوش من مواليد 1988 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “166 للحراسة والحماية” في قوات الوفاق، مؤكدًا أنه قتل بعد أن ردت القوات المسلحة على مصادر النيران الخارجة من غابة النصر صباح السبت.

وأوضح المصدر أن منطقة غابة النصر والتي تقع في حي بوسليم وتتخذها عناصر قوات الوفاق منطقة عسكرية وملاذا لنيرانهم المدفعية تنصب فيها عددا من مدافع الهاوتزر والهاون الموجهة برفقة اطقم من عسكريين الأتراك.

وأفاد المصدر أن الشاوش آمر المدفعية الموجهة في غابة النصر والتي تتمركز بها وتلقى تدريبا عالي المستوى من قبل طاقم الأتراك والمتخصص بالمدفعية الموجهة.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم التثبت إن كان هناك أتراك عسكريين تم إصابتهم أثناء توجيه الضربات المدفعية على غابة النصر .

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تعليقات

  • لمدة عام من غابة النصر هو يلوح هالجيفة في القدائف العمياء يمين ويسار قداش قتل من ناس وبهائم وقداش دمر من حياش يعلم الله كيف الناس بنوهم/ وتلقيه يروح لمصراتة يرتاح ويغير في جو /لعنة الله على السويحلي والسراج والمشري وعلى كل الوجوه البائسة

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  • إن شاء الله يكملوا ها اليهود المصاريت الخونة بائعين ليبيا وقابضين حقها خانوا الشعب الليبي وسرقوا فبراير وسرقوا جميع سلاح الدولة وبداوا فى مخططهم الجهنمى لحكم ليبيا بالبلطجة ولا دستور ولا قانون إلا عقلية الجاهل امحمد عبدالعال وراهو مصراتة جلها بنفس عقلية هذ المريض الذى خرج علينا بطاقية مسخة مغطية نصف رأسه وقال بالحرف الواحد بعد مذبحة غرور طرابلس فى تحريرها دفعنا دماؤنا وفى حربها دفعنا دماؤنا كل الاماكن التى تم اقتحامها ارجعنا فيها مصراتة…….مسح كوس أمه هذا العتل الزنيم ومما يدل على انحطاط سكان هذه المدينة قاموا بنحر الابل لمن قتل أهالى طرابلس فى مذبحة غرغور عندما تم طرد زوامل مصراتة من طرابلس فى نفس الليلة مدحورين مهزومين .

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