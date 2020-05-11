تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى محكمة جنوب بنغازي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني تعليماته بتخصيص قطعة أرض لإنشاء محكمة جديدة جنوب بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده يوم أمس مع وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع، بحضور مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بنغازي.

وناقش الاجتماع مشكلة عدم استيعاب المقر السابق لمحكمة جنوب بنغازي عدد المراجعين يوميا على المحكمة الكلية والمحاكم والنيابات الجزئية التابعة لها، وسير عمل وزارة العدل ومشاريعها ومصلحة الأملاك العامة ولجنة مراجعة أملاك الدولة والعقود السابقة المبرمة حيالها ومدى صحتها وتطابقها مع القانون.

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